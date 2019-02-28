Xiaomi Redmi Note 7 с треском провалил испытание на прочность

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Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 / Фото из открытых источников

В своей рекламной кампании Xiaomi описывает смартфон Redmi Note 7, как очень прочный и надежный, которым даже можно колоть орехи. Однако известный техноблогер Зак Нильсон в своем новом видео полностью опроверг эти громкие заявления.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything провел свое фирменное испытание бюджетной новинки.

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В Xiaomi Redmi Note 7 используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass пятого поколения. Оно царапается точно так же, как и во всех современных смартфонах.

Рамка устройства выполнена из пластика, который мягче металла, а значит с большей вероятностью смягчит удар при падении. Но у этого материала и один большой недостаток – низкая прочность.

Испытания Xiaomi Redmi Note 7 на прочность – смотрите видео

Когда блогер первый раз попытался согнуть Xiaomi Redmi Note 7, тот немного поддался и изменил форму, но остался целым. Затем Нильсон приложил усилия с обратной стороны – корпус устройства треснул в нескольких местах, а вслед разбилось стекло сзади и спереди.

После разборки Redmi Note 7 выяснилось, что внутри у гаджета есть металлическая рамка, но она прерывается в местах расположения кнопок и лотка для SIM-карт, где корпус и сломался.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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