Xiaomi решила оставить стоматологов без заработка

В начале этой недели был представлен портативный ирригатор для полости рта Xiaomi Mijia, который оснащен водяным баком. Кампания по сбору средств на выпуск устройства стартует во вторник.

Для чего нужен ирригатор

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Ирригатор для полости рта служит для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа десен путем пульсаций водяной струи. Ирригатор Xiaomi Mijia получит новый интеллектуальный двигатель с постоянным магнитом. Он обеспечивает давление воды 9,5 атмосфер.

Это позволяет воде проникать в межзубное пространство и эффективно очищать зубы со всех сторон, смывая остатки пищи. Кроме того, устройство предотвращает заболевания полости рта и делает отличный массаж десен, чтобы уменьшить их кровоточивость. Ирригатор Xiaomi Mijia поддерживает четыре профессиональные насадки. Устройство поддерживает стандарты FDA (Food and Drug Administration) США.

Другие характеристики

Если говорить о времени автономной работы, то устройство оснащено встроенным аккумулятором емкостью 2200 мАч. При регулярном использовании заряда хватает примерно на 45 дней. Для подзарядки используется разъем USB-C.

Цена

Все кто примет участие в кампании по сбору финансирования, смогут купить ирригатор по цене 24 доллара. Конечная цена устройства пока неизвестна.

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