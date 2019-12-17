Xiaomi решила оставить стоматологов без заработка

49 Читати новину українською
Компания представила ирригатор Xiaomi Mijia / Xiaomi

В начале этой недели был представлен портативный ирригатор для полости рта Xiaomi Mijia, который оснащен водяным баком. Кампания по сбору средств на выпуск устройства стартует во вторник.

Для чего нужен ирригатор

Интересно: Новая умная колонка Xiaomi стоит невероятно дешево

Ирригатор для полости рта служит для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа десен путем пульсаций водяной струи. Ирригатор Xiaomi Mijia получит новый интеллектуальный двигатель с постоянным магнитом. Он обеспечивает давление воды 9,5 атмосфер.

Это позволяет воде проникать в межзубное пространство и эффективно очищать зубы со всех сторон, смывая остатки пищи. Кроме того, устройство предотвращает заболевания полости рта и делает отличный массаж десен, чтобы уменьшить их кровоточивость. Ирригатор Xiaomi Mijia поддерживает четыре профессиональные насадки. Устройство поддерживает стандарты FDA (Food and Drug Administration) США.

Другие характеристики

Если говорить о времени автономной работы, то устройство оснащено встроенным аккумулятором емкостью 2200 мАч. При регулярном использовании заряда хватает примерно на 45 дней. Для подзарядки используется разъем USB-C.

Цена

Все кто примет участие в кампании по сбору финансирования, смогут купить ирригатор по цене 24 доллара. Конечная цена устройства пока неизвестна.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

Горела хата 2: кварталовцы спели новую песню для Гонтаревой – видео
сегодня
928
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
15 декабря 22:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 201
14 декабря 22:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 398
14 декабря 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 622
14 декабря 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2639
13 декабря 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
Анастасія Можаровська 124
Новости
Больше новостей
Залиште відгук