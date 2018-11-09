Xiaomi снижает цену на телеприставку Mi Box S и Mi Band 3

В связи с празднованием Всемирного дня шопинга 11 ноября, китайская корпорация Xiaomi снизит цены на два своих популярных продукта: это новая телеприставка Mi Box S и фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3.

Об этом сообщает 4pda.ru.

Xiaomi Mi Box S – это международная версия телеприставки Mi Box 4. Устройство работает под управлением оперативной системы Android TV (Android 8.1 Oreo) и имеет магазин приложений Google Play.

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Кроме того, приставкой можно управлять с помощью голосового помощника Google Assistant. Есть поддержка функции Chromecast, что позволяет транслировать на экран телевизора контент с различных гаджетов. Mi Box S поддерживает видео в формате 4K HDR с частотой 60 кадров в секунду и объемный звук Dolby и DTS.

Xiaomi Mi Box S: видеообзор

Сейчас Mi Box S стоит 79 долларов (2 200 гривен). Но ее можно будет купить со скидкой за 65 долларов (1800 гривен).

Еще один продукт, который получит скидку, – Xiaomi Mi Band 3. Это без преувеличения один из самых популярных фитнес-трекеров в мире. Он показывает время, погоду, текст входящих сообщений и прогресс физической активности и тому подобное. Также он измеряет пульс и проводит мониторинг сна. От одного заряда трекер работает до 20 дней.

Xiaomi Mi Band 3: обзор

Сейчас на AliExpress трекер доступен за 23 доллара (640 гривен), а в день распродажи его стоимость снизится до 20,99 долларов (580 гривен).

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