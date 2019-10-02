Xiaomi установила рекорд по продажам

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Xiaomi установила рекорд по продажам
Xiaomi установила рекорд по продажам / Фото/ Скрин из видео

Китайский производитель Xiaomi, выпускающий смартфоны, нательные гаджеты и другие популярные девайсы, показывает рекордные продажи. Известный инсайдер Мукул Шарма заявил о рекордной продаже продукции Xiaomi.

Он уверяет, что Xiaomi всего за несколько часов продала более полутора миллиона новых девайсов на индийском рынке.

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В чем успех? Причиной такого высокого спроса являются существенные скидки, которые начали действовать специально к празднику Дивали. Это один из самых важных индийских и индуистских праздников.

Его еще называют Фестивалем Огней. Праздник символизирует победу добра над злом. Как символ этой победы люди повсюду зажигают свечи и фонарики.

Правда, какие товары компании принесли такой успех – инсайдер не уточняет. Вероятно, значительную долю у них занимают смартфоны.

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Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Гаджеты
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