Xiaomi установила рекорд по продажам

Китайский производитель Xiaomi, выпускающий смартфоны, нательные гаджеты и другие популярные девайсы, показывает рекордные продажи. Известный инсайдер Мукул Шарма заявил о рекордной продаже продукции Xiaomi.

Он уверяет, что Xiaomi всего за несколько часов продала более полутора миллиона новых девайсов на индийском рынке.

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В чем успех? Причиной такого высокого спроса являются существенные скидки, которые начали действовать специально к празднику Дивали. Это один из самых важных индийских и индуистских праздников.

Woke up today with some stats.

Xiaomi has made a record sale of over 1.5 million devices in the first few hours across Diwali With Mi on https://t.co/Sc1AfsPKaW, BBD, and GIF (10 devices/second)

Feel free to retweet.#xiaomi #redmi

Kudos to @manukumarjain @s_anuj @bhavyamania — Mukul Sharma (@stufflistings) October 1, 2019

Его еще называют Фестивалем Огней. Праздник символизирует победу добра над злом. Как символ этой победы люди повсюду зажигают свечи и фонарики.

Правда, какие товары компании принесли такой успех – инсайдер не уточняет. Вероятно, значительную долю у них занимают смартфоны.

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