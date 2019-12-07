Xiaomi выпустила городской электровелосипед за 425 долларов: фото

Имидж Xiaomi – технологии по доступной цене, но с первым электровелосипедом под маркой Qicycle в 2016 году вышел прокол: стоил R1 около 3000 долларов. На тот момент это был самый дорогой товар в линейке Xiaomi.

Несмотря на немалую цену велосипед неплохо продавался в Китае, и теперь представлена ​​вторая версия – складной Qicycle 2. Он стал немного больше, устойчивее, а главное – в семь раз дешевле, сообщает Gizmochina.

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Qicycle 2 напоминает предыдущий складной байк марки – Qicycle EF1, но более изящный и прочный. Небольшой дисплей и фара интегрированы в рулевую стойку, а задний фонарь загорается автоматически при нажатии тормоза. На переднем колесе тормоз зажимной, в Xiaomi уверяют, что этого достаточно: тормозной путь на скорости 20 км/ч не превышает трех метров.



Велосипед Xiaomi Qicycle 2

Батарея на 5,2 мА-ч полностью скрыта в горизонтальной трубе рамы, как и проводка, так что электровелосипед напоминает обычный. Заряжается аккумулятор от обычной розетки за 3,5 часа. Электромотор в ступице заднего колеса разгоняет велосипед до 25 км/ч, а на руле имеется переключатель режимов: полностью электрический, помощь в педалировании или отключение электромотора. У велосипеда также две передачи.



На руле расположены переключатели режимов

По данным Xiaomi, проехать на одной зарядке можно 40 километров, но в каком режиме придется крутить при этом педали – не уточняется.



Запаса зарядки должно хватить на 40 километров

Рама сделана из алюминия 6061, потому велосипед не будет таким же легким, как изделия из карбона. Но главный козырь Xiaomi в этом случае – цена. В Китае стоит Qicycle 2 всего 2999 юаней (10 149 гривен).

В ближайшее время производитель обещает выставить его на маркетплейсе Xiaomi Youpin, и пока неясно, как его можно купить за рубежом.

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