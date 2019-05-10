Xiaomi выпустила интересный девайс, который поможет расслабиться

Китайская компания Xiaomi выпустила новый оригинальный девайс, который пригодится в путешествиях. Он имеет название Momo и выглядит как обычная повязка на глаза. При этом устройство не только закрывает от света, но и выполняет массаж глаз.

Igeekphone информирует, что Xiaomi Momo представили на фирменном сообществе.

Чем полезен девайс. Устройство массирует глаза и снимает усталость с глаз всего за несколько минут. По словам разработчиков, глаза могут полностью отдохнуть всего 15 минут работы Xiaomi Momo.

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Как работает новинка. Устройство выполняет вибрационный массаж. Он имеет 6 интеллектуальных вибрационных подушек. Вибрация происходит с частотой 160 колебаний в секунду, при этом массаж осуществляется в 11 важных точках.

Кроме того, он имеет безопасный графеновый нагревательный элемент, температура которого составляет 40 градусов. Это тоже способствует расслаблению.

Устройство массирует глаза

Цена. На фирменном площадке коллективного финансирования заявленная стоимость составляет 44 доллара (чуть меньше 1200 гривен).

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