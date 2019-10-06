Xiaomi выпустила интересный гаджет, который поможет расслабиться в любом месте

Китайский производитель Xiaomi продолжает удивлять своих фанатов интересными и полезными девайсами. Так, компания выпустила мини-массажер для головы, который так и называется – Mini Head Massager.

Как пишет gizmochina.com этот небольшой массажер для головы быстро расслабит пользователя, где бы он не был – во время поездки, прогулки или в сложный рабочий день.

Характеристики. Устройство состоит из 4 ротационных щеток и пластикового корпуса. Он получил защиту от влаги и пыли по стандарту IPX6, поэтому его можно использовать даже после душа.

Цена. На местном рынке Mini Head Massager оценен в 200 юаней (это 28 долларов или 700 гривен).



Mini Head Massager быстро расслабит пользователя

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