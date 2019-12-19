Xiaomi выпустила "космический" рюкзак-переноску для животных

Xiaomi совместно с производителем товаров для животных PetKit выпустила рюкзак, который подходит для переноски кошек и небольших собак (вес пассажиров – до 8 кг). Окошко с затемненным стеклом позволит питомцу наблюдать, что происходит вокруг него, но при этом не пугаться слишком яркого света. Дизайн напоминает космическую капсулу в ретро-стиле.

Особенности рюкзака

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Сам рюкзак состоит из нескольких слоев и обеспечивает оптимальное распределение нагрузки, на молниях есть защита от кражи. Нижняя часть отсека для питомца текстурированная, чтобы лапы не скользили по гладкой поверхности. Места внутри достаточно, чтобы животное могло прилечь.



Рюкзак для домашних любимцев от Xiaomi и PetKit

За вентиляцию отвечают несколько отверстий, при этом воздух внутри обновляется, очищаясь и нагреваясь или охлаждаясь до нужной температуры, каждые 30 секунд. Это обеспечивает животному максимально комфортные условия в стрессовой ситуации. Система работает от пауэрбанка, который помещается в специальный кармашек.



Рюкзак оснащен продуманной системой вентиляции

Демонстрация нового рюкзака от Xiaomi для переноски животных

Цена рюкзака

Рюкзак только поступил в продажу в Китае, но его уже сейчас можно заказать на AliExpress. Цена составляет 90 долларов (2 143 гривны), есть белая и зеленая версии.