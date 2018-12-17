Xiaomi выпустила новую механическую клавиатуру

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Xiaomi выпустила новую механическую клавиатуру
Xiaomi выпустила новую механическую клавиатуру / scmp.com

Китайская компания Xiaomi совместно с брендом по производству клавиатуры Yuemi выпустила механическую проводную клавиатуру на 104 клавиши. Ее название – Xiaomi Yuemi Cherry.

Об этом пишет Gizmochina.

Клавиатура сделана из пластика. Ход кнопок составляет 4 мм, а заявленное усилие для нажатия – 0,45 Н.

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Новинка может работать с операционными системами Windows и macOS. Также аппарат имеет возможность блокировки кнопки Win во время игр, поэтому можно не бояться выхода на рабочий стол в ответственный игровой момент.

Xiaomi Yuemi Cherry

Xiaomi Yuemi Cherry стоит 48 долларов

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно
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