Xiaomi выпустила стиральную манишку с искусственным интеллектом

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Стиральная машина Yunmi Internet Washing and Drying Machine
Стиральная машина Yunmi Internet Washing and Drying Machine / xiaomitoday.com

Китайский производитель Xiaomi представил новую стиральную машину под названием Yunmi Internet Washing and Drying Machine. Машина также получила функцию сушки.

Как заверил производитель, машина очень быстро может высушить выстиранное белье – вещи полностью высыхают всего за 45 минут, причем они не остаются помятыми или деформированными.

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Новинка оснащена энергоэффективным американским двигателем, который позволяет осуществлять отжимания с частотой 1400 оборотов в минуту.

Искусственный интеллект. Стиральная машинка оснащена технологией искусственного интеллекта VioBrain. Также технику можно синхронизировать с девайсом с помощью специального приложения и управлять машинкой удаленно.

Yunmi Internet Washing and Drying Machine
Новинка работает на базе ИИ

Характеристики. Стиральная машина может постирать за раз до 10 кг белья, а также высушить 6 кг одежды. Также устройство оснащено новой конденсационной системой сушки горячим воздухом, а белье сушится при постоянном нагревании с прокруткой барабана.

Цена. Yunmi Internet Washing and Drying Machine стоит 3299 юаней (9600 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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