Xiaomi выпустила умную жилетку с подогревом

Китайский производитель Xiaomi продолжает готовиться к зиме. Недавно мы сообщали о выходе умного обогревателя. Сейчас стало известно, что компания создала умную жилетку, которая оснащена системой подогрева.

Как пишет gagadget.com, жилетка получила название Graphene Smart Heating Down Vest. Ее традиционно представили на фирменной краудфандинговий платформе Youpin.

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Чем интересна? Пользователям предлагают мужскую и женскую модели жилетки. Также на выбор предлагают два цвета: черный и серый. Ее оснастили наполнителем из гусиного пуха, а также системой подогрева.



Есть мужская и женская модели

Эту систему пользователь может регулировать – от 38 до 53 градусов с помощью специальной кнопки. Кстати, эта кнопка будет изменять цвет в зависимости от уровня температуры. Питается эта система с помощью переносного аккумулятора. Емкость батареи составляет 10 000 мАг, чего должно хватить до 14 часов работы подогрева.



Жилетка оснащена аккумулятором

Цена. Предварительно Graphene Smart Heating Down Vest можно заказать по стоимости 40 долларов (примерно тысяча гривен). При этом в розничной торговле жилетку можно будет купить по цене 45 долларов (1125 гривен).

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