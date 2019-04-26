Xiaomi запатентовала странный "вырез" в дисплее: фото

Компания Xiaomi придумала довольно интересное решение для размещения фронтальной камеры. Китайцы решили "вывернуть" привычную монобровь в другую сторону.

Особенности патента. Как сообщает GSMArena, обнародованная патентная документация свидетельствует о том, что Xiaomi изучает возможность создания аппаратов с "вырезом наоборот". У таких устройств в верхней части корпуса будет предусмотрен специальный выступ, в котором и расположатся компоненты камеры.

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Как можно видеть на изображениях, модуль планируют оборудовать двойной камерой. Там же расположится прорезь для динамика.

Xiaomi предлагает несколько вариантов дизайна выступа. Он, например, может иметь прямоугольную форму или с закругленными углами.



Xiaomi предлагает разместить фронтальную камеру над корпусом

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Функциональность. Очевидно, в состав выступающей части могут интегрироваться любые другие электронные компоненты, скажем, различные датчики. Предложенная конструкция также предусматривает наличие двойной основной камеры и симметричного порта USB Type-C.

Перспективы. Впрочем, описанное решение выглядит весьма сомнительным. Далеко не всем пользователям нравится вырез в экране, а блок, который выступает за пределы корпуса, может вызвать еще большую критику.

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