Запустили бесплатный онлайн-курс, который учит быть счастливыми

Йельский университет бесплатно предоставляет доступ к своему популярному онлайн-курсу "Наука благополучия". В этом курсе эксперты учат, как быть более счастливыми, и какие навыки для этого нужно освоить.

Интересно, что курс "Наука благополучия" стал самым популярным курс за всю историю Йельского университета, который можно пройти на онлайн-платформе Coursera. С момента появления, его успели пройти более миллиона пользователей.

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О чем курс

Как говорят создатели курса, эти уроки помогут правильно толковать понятие "счастье", разбираться в способах его достижения и освоить привычки, которые улучшают качество жизни.

В частности, в одном из разделов курса рассказывают о том, что чувство благодарности активизирует части мозга, человек начинает лучше работать и спать.

Курс длится 10 недель. Длительность уроков – 20 часов. Преподаватель – профессор психологии при Йельском университете Лори Сантос.

Кстати, "Наука благополучия" – это не только видео, но и тексты и интерактивные задания. После каждого урока предусмотрено домашнее задание.

Где пройти курс

Курс "Наука благополучия" можно пройти по ссылке.

После прохождения этого курса, ученик получает электронный сертификат.

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