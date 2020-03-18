Запустили Telegram-бота, который помогает определить заражение коронавирусом
В мессенджере Telegram появился новый полезный чат-бот, что помогает определить вероятность заражения коронавирусом. Вопросы бота разработаны на основе данных ВОЗ.
Бот задает несколько вопросов, которые помогут определить вероятность того, что у вас именно коронавирус, если появились первые симптомы ОРВИ.
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Бота можно найти в Telegram по нику @icoronavirus_bot.
Что спрашивает бот
- Есть ли у вас головная боль
- Наблюдаете ли сухой кашель
- Чувствуете ли одышку
- Затрудненное дыхание
- Контактировали ли вы с людьми, которые вернулись с "опасных зон" (то есть стран со вспышкой коронавируса)
- Задержите дыхание на 10 секунд. Появилась ли одышка или кашель?
В общем весь тес занимает не более 2 минут. Бот просит электронный ящик пользователя, куда и направляет результаты текста.
Бота можно найти в Telegram
Важно! Этот тест не может приравниваться к полноценному тестированию на Covid-19. Если у вас симптомы инфекционного заболевания, изолируйтесь и обязательно сообщите об этом своему семейному врачу.
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Коронавирус в Украине
По состоянию на 18 марта в Украине подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Два человека умерли – это 71-летняя пенсионерка из Житомирщины и 33-летняя женщина из Черновцов.
Чтобы остановить распространение вируса по всей территории Украины введен карантин, который предварительно продлится до 3 апреля. Также Украина перекрыла границы для иностранцев, а также прекратила железнодорожное и авиасообщение (как международное, так и внутри страны). Также ограничено автобусное движение.
В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.
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