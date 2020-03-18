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Запустили Telegram-бота, который помогает определить заражение коронавирусом

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В мессенджере Telegram появился новый полезный чат-бот, что помогает определить вероятность заражения коронавирусом. Вопросы бота разработаны на основе данных ВОЗ.

Бот задает несколько вопросов, которые помогут определить вероятность того, что у вас именно коронавирус, если появились первые симптомы ОРВИ.

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Бота можно найти в Telegram по нику @icoronavirus_bot.

Что спрашивает бот

  • Есть ли у вас головная боль
  • Наблюдаете ли сухой кашель
  • Чувствуете ли одышку
  • Затрудненное дыхание
  • Контактировали ли вы с людьми, которые вернулись с "опасных зон" (то есть стран со вспышкой коронавируса)
  • Задержите дыхание на 10 секунд. Появилась ли одышка или кашель?

В общем весь тес занимает не более 2 минут. Бот просит электронный ящик пользователя, куда и направляет результаты текста.

Бота можно найти в Telegram

Важно! Этот тест не может приравниваться к полноценному тестированию на Covid-19. Если у вас симптомы инфекционного заболевания, изолируйтесь и обязательно сообщите об этом своему семейному врачу.


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Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 марта в Украине подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Два человека умерли – это 71-летняя пенсионерка из Житомирщины и 33-летняя женщина из Черновцов.

Чтобы остановить распространение вируса по всей территории Украины введен карантин, который предварительно продлится до 3 апреля. Также Украина перекрыла границы для иностранцев, а также прекратила железнодорожное и авиасообщение (как международное, так и внутри страны). Также ограничено автобусное движение.

В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Telegram Здоровье Новости Техно Техно Интернет
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