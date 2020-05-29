Зарплаты в украинской IT-сфере: доход в разных профессиях
Сервис Ukraine IT Salary Overview обнародовал данные о зарплате, которую предлагают работодатели в украинском сегменте IT. В целом портал собрал данные из 3 тысяч открытых вакансий на ключевых украинских площадках по поиску работы.
Как свидетельствует данные на портале, максимальное предложение для разработчиков Senior Java Engineer или Senior React.js Developer составляет более 53 тысяч долларов в год.
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Предложение для Senior Software Developer – 69 тысяч долларов. А вот некоторые вакансии для Web Designer могут предложить 2544 долларов в год.
В общем, специалисты Ukraine IT Salary Overview разделили данные о специальностях по 5 разделам.
Зарплаты (в долларах)
Разработка:
- Full-Stack Developer – 27 108
- QA Specialist – 22 866
- Senior Software Developer – 36 576
- Senior Ruby on Rails Developer – 29 250
- Senior React.js Developer – 30 438
- Senior Python Developer – 31 050
- Senior Java Engineer – 33 330
- Senior C ++ Developer – 27 330
- Senior C # Developer – 27 774
Инжиниринг:
- Business Intelligence Engineer – 37 908
- Data Engineer – 28 884
- Data Scientist – 22 998
- DevOps Engineer – 27 774
- System Architect – 23 400
Дизайн:
- Design Lead – 25 104
- Game Designer – 12 924
- Web Designer – 10 272
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Менеджмент:
- Product Manager – 17 400
- Project Manager – 12 720
- Team Lead – 21 330
- Technical Lead – 15 720
Кибербезопасность:
- Cyber Security Lead – 20 850
- Cyber Security Specialist – 14 664