Сервис Ukraine IT Salary Overview обнародовал данные о зарплате, которую предлагают работодатели в украинском сегменте IT. В целом портал собрал данные из 3 тысяч открытых вакансий на ключевых украинских площадках по поиску работы.

Как свидетельствует данные на портале, максимальное предложение для разработчиков Senior Java Engineer или Senior React.js Developer составляет более 53 тысяч долларов в год.

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Предложение для Senior Software Developer – 69 тысяч долларов. А вот некоторые вакансии для Web Designer могут предложить 2544 долларов в год.

В общем, специалисты Ukraine IT Salary Overview разделили данные о специальностях по 5 разделам.

Зарплаты (в долларах)

Разработка:

Full-Stack Developer – 27 108

QA Specialist – 22 866

Senior Software Developer – 36 576

Senior Ruby on Rails Developer – 29 250

Senior React.js Developer – 30 438

Senior Python Developer – 31 050

Senior Java Engineer – 33 330

Senior C ++ Developer – 27 330

Senior C # Developer – 27 774

Инжиниринг:

Business Intelligence Engineer – 37 908

Data Engineer – 28 884

Data Scientist – 22 998

DevOps Engineer – 27 774

System Architect – 23 400

Дизайн:

Design Lead – 25 104

Game Designer – 12 924

Web Designer – 10 272

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Менеджмент:

Product Manager – 17 400

Project Manager – 12 720

Team Lead – 21 330

Technical Lead – 15 720

Кибербезопасность: