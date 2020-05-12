Как защитить данные в интернете: 5 важных правил

Недавно стало известно про новый чат-бот в Telegram, в котором есть личные данные украинцев, в частности пароли для соцсетей и почты, а также фото и данные удостоверений водителей. Это очередной "тревожный звонок" о том, что надо следить за безопасностью в интернете.

Министерство цифровой политики напомнило 5 важных правил, которые нужно соблюдать, пользуясь интернетом.

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Не предоставляйте своих данных. В министерстве напоминают, что существует немало обманчивых предложений, вроде: "Именно ваш номер может выиграть приз". Однако, предоставлять свой номер категорически не стоит. В большинстве – это мошенники.

Еще один вид обмана – мошенники просят предоставить данные о банковской карте. Лучшим вариантом будет прекратить разговор, даже если предложение будет очень заманчивое.

Проверяйте информацию. В соцсетях часто можно встретить "сенсационные" заголовки. Но не ведитесь только на громкую информацию, проверьте ее перед тем, как распространить ее. Ведь часто мошенники выдают себя за благодетелей.

3ащищайте пароли. Об этом уже неоднократно писало Техно 24, но и до сих пор пользователи злоупотребляют надежностью паролей. Ведь сложный пароль легко забыть. Для этого лучше использовать специальные менеджеры паролей (1password, LastPass или KeePass).

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Также очень важно не использовать один и тот же пароль для разных ресурсов. Периодически пароли нужно менять.

Используйте двухфакторную аутентификацию. Это продолжение предыдущего пункта. Большинство сервисов, таких как Google, Facebook или Instagram постоянно предлагают настроить двойное подтверждение входа. В этом есть смысл. Это означает, что кроме пароля, вам позвонят или пришлют код. Возможно это будет немного дольше, но так данные в соцсетях будут еще более защищены.

Пользуйтесь официальными программами. Проверяйте программы, которые скачиваете. Лучше всего загружать с официальных источников, ведь официальные программы проходят проверку на наличие фишинга (несанкционированный сбор и передача данных).

"Если от коронавируса спасает маска и мытье рук с мылом, то от цифрового вируса – разумное пользование и специальное приложение", – добавили в Минцифре.

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