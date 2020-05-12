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Как защитить данные в интернете: 5 важных правил

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Как защитить персональные данные
Как защитить персональные данные / unsplash.com

Недавно стало известно про новый чат-бот в Telegram, в котором есть личные данные украинцев, в частности пароли для соцсетей и почты, а также фото и данные удостоверений водителей. Это очередной "тревожный звонок" о том, что надо следить за безопасностью в интернете.

Министерство цифровой политики напомнило 5 важных правил, которые нужно соблюдать, пользуясь интернетом.

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  • Не предоставляйте своих данных. В министерстве напоминают, что существует немало обманчивых предложений, вроде: "Именно ваш номер может выиграть приз". Однако, предоставлять свой номер категорически не стоит. В большинстве – это мошенники.

Еще один вид обмана – мошенники просят предоставить данные о банковской карте. Лучшим вариантом будет прекратить разговор, даже если предложение будет очень заманчивое.

  • Проверяйте информацию. В соцсетях часто можно встретить "сенсационные" заголовки. Но не ведитесь только на громкую информацию, проверьте ее перед тем, как распространить ее. Ведь часто мошенники выдают себя за благодетелей.
  • 3ащищайте пароли. Об этом уже неоднократно писало Техно 24, но и до сих пор пользователи злоупотребляют надежностью паролей. Ведь сложный пароль легко забыть. Для этого лучше использовать специальные менеджеры паролей (1password, LastPass или KeePass).

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Также очень важно не использовать один и тот же пароль для разных ресурсов. Периодически пароли нужно менять.

  • Используйте двухфакторную аутентификацию. Это продолжение предыдущего пункта. Большинство сервисов, таких как Google, Facebook или Instagram постоянно предлагают настроить двойное подтверждение входа. В этом есть смысл. Это означает, что кроме пароля, вам позвонят или пришлют код. Возможно это будет немного дольше, но так данные в соцсетях будут еще более защищены.
  • Пользуйтесь официальными программами. Проверяйте программы, которые скачиваете. Лучше всего загружать с официальных источников, ведь официальные программы проходят проверку на наличие фишинга (несанкционированный сбор и передача данных).

"Если от коронавируса спасает маска и мытье рук с мылом, то от цифрового вируса – разумное пользование и специальное приложение", – добавили в Минцифре.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет Министерство цифровой трансформации
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