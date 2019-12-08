Завершено строительство самой длинной стены, напечатанной на 3D-принтере

Первая в мире набережная длиной в 500 метров напечатана на 3D-принтере в китайском Сучжоу, расположенном недалеко от Шанхая. Стена состоит из отдельных модулей, которые обеспечивают прибрежной линии защиту от сильного течения реки.

Для чего возвели стену

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Рост уровня воды в реке может привести к нежелательным последствиям для прибрежных территорий – эрозии, заболачиванию низин, загрязнению водоносного слоя и сельскохозяйственных угодий. Это также разрушает места обитания птиц, растений и рыб. Для противодействия воде строят специальные природоохранные береговые линии, сообщает Winsun3dbuilders.

Обычно для возведения таких сооружений используют бетон или специальный кирпич. Хотя такие решения обладают достаточной прочностью и обеспечивают необходимую защиту, они требуют значительных средств и времени. Кроме того, земляные работы и закладка фундамента могут нарушить экосистему реки и привести к появлению новых проблем.

Почему 3D-принтер

3D-печать позволяет изготавливать береговые конструкции, которые тянутся вдоль движения рек, защищают землю от эрозии и при этом не наносят вреда местной флоре и фауне.

Шанхайская компания Winsun Building Technology разработала и изготовила на 3D-принтерах бетонные модули, которые отвечают всем требованиям по надежности и безопасности береговых линий.

Первая напечатанная на 3D-принтере стена:

Кроме того, их дизайн с использованием национальных узоров, позволяет выращивать на набережной радующие глаз растения. 500-метровая стена установлена вдоль течения реки Сучжоухэ в провинции Цзянсу.

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