Зеленский выступит на масштабной конференции iForum 2019

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Зеленский выступит на масштабной конференции iForum 2019
Зеленский выступит на масштабной конференции iForum 2019 / Фото из свободных источников

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить с докладом на самой большой оффлайн-конференции в Украине – iForum2019. Отметим, форум посвящен проблемам развития интернета и охватывает весь спектр связанных с ним вопросов.

О чем будет говорить Зеленский? Владимир Зеленский выступит на iForum 2019 уже 23 мая с докладом на тему "Гарант инноваций: создаем будущее вместе".

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Сообщение с анонсом события опубликовали на официальной странице команды Зеленского в Facebook.

Что известно про iForum? Отметим, конференция iForum имеет семь основных направлений с тематическими выступлениями.

В 2019 году в программе следующие направления: интернет-бизнес, стартапы/Blockchain, реклама и продвижение, интернет-технологии, будущее (технологии, бизнес, образование, общество), Digital Fun и CRM.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

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Теги: Владимир Зеленский Техно Новости Техно Новости Киева Интернет
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