Звездопад Леониды в ноябре 2019: когда украинцы смогут увидеть впечатляющий метеоритный дождь

Ежегодно в ноябре можно наблюдать самый мощный регулярный метеоритный дождь – звездопад Леониды. Его пик украинцы увидят 16-17 ноября.

Звездопад Леониды можно наблюдать ежегодно в середине ноября – 15-20 числа. Именно тогда Земля проходит через метеорный поток, частицы которого вспыхивают в атмосфере. Это природное явление можно увидеть невооруженным человеческим глазом.

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Вещество, в поток которого попадает Земля, образуется от кометы 55P/Темпеля – Туттля, когда она проходит вблизи Солнца. Она состоит из микрочастиц размером с песчинку.



Пик активности звездопада Леонида 16-17 ноября / фото: unsplash.com

Леониды – мощный регулярный звездопад, а раз в 33 года образуют действительно поразительное явление. Однако в этом году земляне его не увидят. Ближайший сверхобильный метеорный дождь будут наблюдать только в 2034 году.

Метеорные потоки обычно называют именами созвездий, в которых расположены их радианты. Это точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлиненные траекторий метеоров. Название Леониды этот поток получил потому, что его радиант расположен в созвездии Льва.

В 2019 году можно будет увидеть еще один метеорный поток – Геминиды. Его пик можно наблюдать 4-17 декабря.

Что такое метеорный дождь?

Это естественное явление, при котором на небе ночью можно увидеть многочисленные метеоры. Чаще всего оно длится от нескольких дней до нескольких недель.



Большинство метеоров вызваны обсколками кометы размером с песчинку, поэтому случаи достижения метеоритами земли во время метеорных потоков чрезвычайно редкие.



Самым ярким в году является звездопад Персеиды, который можно наблюдать ежегодно в июле-августе.