Samsung презентував найбільший у світі LED-екран для кінотеатрів: де його вже можна побачити

Компанія Samsung Electronics презентувала найбільший у світі світлодіодний екран Onyx Cinema. Ширина його складає 14 метрів, також він підтримує технологію 3D. Нову панель уже встановлено у кінотеатрі Capital у китайському Пекіні та очікується, що найближчим часом її можна буде побачити в інших куточках світу.

Як розповіли у компанії, екран Onyx Cinema є важливим кроком уперед для всієї галузі, оскільки відкриваються двері для нового покоління кінотеатрів з новим стандартом якості зображення, передає 4pda.

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Так, унікальністю екрану у Capital є те, що він поєднує у собі можливість відтворювати 4K, підтримку HDR і максимальний рівень яскравості 88 fL, що майже у шість разів перевищує яскравість стандартного проектора. Крім того, Onyx підтримує технології 3D-Ready і Digital Cinema Initiatives.



Ширина найбільшого у світі LED-екрану Onyx Cinema становить 14 метрів

Зауважимо, що вперше дисплей серії Onyx корейці представили у липні 2017 року та тоді його ширина становила близько 10 метрів. Однак через високий попит на надвеликі екрани з боку як споживачів, так і бізнесу, у Samsung вирішили збільшити розмір нового Onyx до 14 метрів.

Нагадаємо, наприкінці серпня Samsung Electronics заявила про випуск першого у світі вигнутого монітора з QLED-матрицею та роз’ємом Thunderbolt 3. Новинка отримала назву Samsung CJ79.

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