Штучний інтелект допоможе українським фермерам

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Штучний інтелект допоможе слідкувати за земельним ділянками
Штучний інтелект допоможе слідкувати за земельним ділянками / Колаж Техно 24

Earth Observing System розробляє платформу, яка буде моніторити земельні угіддя і їх стан. Компанія Earth Observing System (EOS) розробляє нову платформу, яка дозволить слідкувати за земельними угіддями і їх станом.

Цей процес відбувається завдяки аналізу даних із супутників, комбінуючи їх з даними "з поля", повідомляє Agroportal. Розробка поєднує в собі пакет інструментів для виробничих і аналітичних компаній аграрного сектора, а також IT-команд, задіяних в цій сфері.

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Платформа надаватиме інформацію про стан сільськогосподарських культур на будь-якій території цілодобово, стверджують розробники. Програма буде постійно оновлювати інформацію про погодні умови, – опади, температуру повітря, вологість, швидкість вітру. Тому користувачі заздалегідь дізнаватимуться про критичні погодні умови, які можуть загрожувати культурам, стверджують в компанії.

Штучний інтелект спідкуватиме за ростом сільськогосподарських культур
Штучний інтелект спідкуватиме за ростом сільськогосподарських культур

EOS Crop Monitoring Tool дозволить контролювати будь-які зміни на полях і проводити онлайн-моніторинг насадження нових культур і їх дозрівання. З ним фермери можуть оптимізувати свою роботу та витрати на утримання полів, а також визначити ключові напрямки для розвитку,
– зазначив директор з продажу Олександр Сакаль.

Earth Observing System (EOS) – це міжнародна компанія, яка надає можливості автоматизованої ГІС-аналітики, поєднуючи інформацію з супутникових знімків і просторові дані. Головний офіс компанії знаходиться в Менло-Парк, Каліфорнія.

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Теги: Новини України Техно Штучний інтелект Сільське господарство
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