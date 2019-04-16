Скільки коштуватиме Xbox One S All Digital

Про наміри Microsoft випустити модифікацію ігрової приставки Xbox One S без оптичного приводу відомо вже кілька місяців. Напередодні офіційного анонсу стали відомі нові подробиці про підготовлювану до випуску консолі, а саме – її орієнтовна вартість та дата надходження у продаж.

Презентація Xbox One S All Digital відбудеться вже у вівторок, 16 квітня. На прилавках магазинів пристрій з'явиться 7 травня, європейські геймери зможуть придбати консоль за 230 євро. Про це повідомляє WinFuture.

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Рекомендована ціна аналогічної моделі з оптичним приводом – 300 євро. З точки зору технічних характеристик нова приставка не відрізняється від давно знайомого Xbox One S.



Скільки коштуватиме новий Xbox

Новинка поставляється з терабайтним жорстким диском, на який встановлені три гри: Minecraft, Sea Of Thieves і Forza Horizon 3. Купувати нові проекти можна буде через цифровий магазин Microsoft. У комплект поставки входить бездротовий контролер.

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