Steam влаштував розпродаж з нагоди Геловіну, але щось пішло не так

Сервіс Steam розпочав традиційний розпродаж до Геловіну. Магазин знизив ціни на низку ігор – деякі хорор-ігри можна було купити знижкою до 80%. Однак, згодом у роботі сервісу трапився збій. Зараз сторінку з розпродажем вже повернули в магазин.

Які ігри можна купити зі знижкою

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Розпродаж у Steam

Що трапилось із Steam? Проблеми з сервісом виникли 28 жовтня приблизно о 20:20 (за Києвом). Це сталося через 20 хвилин після початку розпродажу. Компанія Valve поки не повідомила про причини неполадок.

Розпродаж триватиме до 20:00 (за київським часом ) 1 листопада.

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