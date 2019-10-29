Steam влаштував розпродаж з нагоди Геловіну, але щось пішло не так
Сервіс Steam розпочав традиційний розпродаж до Геловіну. Магазин знизив ціни на низку ігор – деякі хорор-ігри можна було купити знижкою до 80%. Однак, згодом у роботі сервісу трапився збій. Зараз сторінку з розпродажем вже повернули в магазин.
Які ігри можна купити зі знижкою
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- Resident Evil 2 зараз коштує 749 гривень (-50%)
- Prey – 465 гривень (-50%)
- Vampyr – 339 гривень (-66%)
- Little Nightmares – 67 гривень (-75%)
- Outlast 2 – 94 гривень (-75%)
- Observer – 94 гривень (-75%)
Розпродаж у Steam
Що трапилось із Steam? Проблеми з сервісом виникли 28 жовтня приблизно о 20:20 (за Києвом). Це сталося через 20 хвилин після початку розпродажу. Компанія Valve поки не повідомила про причини неполадок.
Розпродаж триватиме до 20:00 (за київським часом ) 1 листопада.
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