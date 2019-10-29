Steam влаштував розпродаж з нагоди Геловіну, але щось пішло не так

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Ігри до Хелоуін на Steam зі знижкою – Steam розпродаж осінь 2019
Steam влаштував розпродаж / itc.ua

Сервіс Steam розпочав традиційний розпродаж до Геловіну. Магазин знизив ціни на низку ігор – деякі хорор-ігри можна було купити знижкою до 80%. Однак, згодом у роботі сервісу трапився збій. Зараз сторінку з розпродажем вже повернули в магазин.

Які ігри можна купити зі знижкою

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Розпродаж у Steam

Розпродаж у Steam

Що трапилось із Steam? Проблеми з сервісом виникли 28 жовтня приблизно о 20:20 (за Києвом). Це сталося через 20 хвилин після початку розпродажу. Компанія Valve поки не повідомила про причини неполадок.

Розпродаж триватиме до 20:00 (за київським часом ) 1 листопада.

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Теги: Steam Техно Ігри
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