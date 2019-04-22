Tesla Model S вибухнула на одній із парковок Шанхая

Американський виробник електрокарів Tesla проводить власне розслідування самозаймання автомобіля Tesla Model S, яке відбулося на одній з парковок Шанхая. Зауважимо, відео із інцидентом наробило чималого шуму в мережі.

Що сталося? Як повідомляє BBC, на відео, яке активно поширювали в китайській соціальній мережі Weibo, можна помітити появу диму в припаркованому електромобілі.

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За кілька секунд електрокар спалахнув. Через займання Tesla кілька машин, які були припарковані поряд, згоріли вщент.

Aftermath hopefully we will hear from Tesla what truly happened. pic.twitter.com/DuFi0pW9dk — Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) April 21, 2019

На жаль, неможливо визначити джерело, яке опублікувало відео, так само виникли труднощі із визначенням місця займання (за попередньою інформацією це одна із парковок Шанхая). Причину вибуху також складно встановити просто судячи із відео.

Ми негайно відправили на місце події команду фахівців і надаємо підтримку місцевій владі у встановленні фактів. Виходячи з наявної на даний момент інформації, ніхто не постраждав,

– відзначили в Tesla.

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