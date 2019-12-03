У новому Android 11 Google нарешті реалізує довгоочікувану функцію

Компанія Google наразі щосили працює над наступною версією своєї мобільної операційної системи – Android 11 R. Учасники спільноти мобільних розробників XDA Developers виявили деякі відомості про нові функції операційки від Google.

За даними XDA Developers в Android 11 з'явиться нововведення, про яке мріяли багато користувачів смартфонів.

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Суть нововведення

Річ у тім, що в режимі "У літаку" смартфони на основі Android відключають всі бездротові з'єднання одним махом. Такий простий підхід видається дуже незручним, коли ви слухаєте музику через навушники з Bluetooth або дивитеся фільм, а потрібно швидко відключити Wi-Fi та стільниковий зв'язок.

Зараз через інструменти для розробників ADB (Android Debug Bridge) можна налаштувати, які із з'єднань відключати в режимі "У літаку", проте цей метод не підходить більшості користувачів. Судячи з усього, в Android 11 ця проблема може бути вирішена.



Зараз переведення смартфона в режим "У літаку" вимикає всі бездротові з'єднання

Розробники пропонують реалізувати "контекстне" відключення Bluetooth. В режимі "У літаку" Bluetooth може не автоматично відключатися, якщо використовуються профілі Bluetooth A2DP або Bluetooth Hearing Aid. Профіль A2DP використовується більшістю бездротових навушників для передачі стереозвуку, а Bluetooth Hearing Aid – слуховими апаратами.

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