Унікальний музей робототехніки з'явиться у Сеулі: фото футуристичної будівлі

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Музей робототехніки у Сеулі будуватимуть роботи
Музей робототехніки у Сеулі будуватимуть роботи / dezeen.com

Турецька архітектурна студія Melike Altınışık Architects (MAA) виграла міжнародний конкурс на проектувати Музею робототехніки у Південній Кореї.

Будівля з'явиться у Сеулі і стане першим у світі інтерактивним музеєм, який має на меті сприяти популяризації інформації про робототехніку та підвищення інтересу людей до роботів, пише Dezeen.

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Родзинкою будівництва музею стане те, що його зводитимуть з допомогою роботів та дронів.

За проектом будівля музею постане у вигляді білої сферичної конструкції, фасад якої складатиметься з окремих пазлів.

Музей роботи Південна Корея
Будівлю Музею робототехніки у Сеулі будуватимуть роботи

Частину елементів будуть формувати, зварювати, збирати та полірувати самі роботами. Для 3D-друку бетонних конструкцій також використають роботизовану техніку.

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За задумом архітекторів, першою виставкою Музею робототехніки у Сеулі стане його власне будівництво.

Музей роботи Сеул
Візуалізація інтер'єру музею робототехніки у Сеулі

музей роботи Сеул
Як виглядятиме музей робототехніки у Сеулі

Використання роботів має на меті зекономити також час і гроші.

 

 

Будівельні роботи розпочнуть у 2020 році, а відчинити двері для відвідувачів музей планує вже у 2022-му.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAA @melikealtinisikarchitects award winning ROBOT SCIENCE MUSEUM in Seoul! The competition which was hosted by The Seoul Metropolitan Government called for the ideas to design Seoul Robot Science Museum (RSM) to support public education in robotics and increase the public knowledge and interests in robots. MAA’s design for Robot Museum (RSM) which plays a catalytic role in advancing and promoting science, technology, and innovation throughout society is not only going to exhibit robots but actually from design, manufacturing to construction and services robots will be in charge. In other words RSM will start its ‘first exhibition’ with ‘its own construction’ by robots on site in early 2020 and is expected to be completed with the official opening slated for late 2022. Design by MAA @melikealtinisikarchitects ______ #melikealtinisikarchitects #seoulrobotmuseum #robotmuseum #robot #science #museum #competition #seoul #architecture #design #technology #innovation #sourceofinspiration #dreamtodesign #designtocreate #roboticconstruction #ai #exhibition #maa_lab #arise2019

Допис, поширений MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS (@melikealtinisikarchitects)

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно робототехніка Круті будівлі Південна Корея Новини нерухомості світу Новини нерухомості
Джерело: 24 канал
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