Унікальний музей робототехніки з'явиться у Сеулі: фото футуристичної будівлі

Турецька архітектурна студія Melike Altınışık Architects (MAA) виграла міжнародний конкурс на проектувати Музею робототехніки у Південній Кореї.

Будівля з'явиться у Сеулі і стане першим у світі інтерактивним музеєм, який має на меті сприяти популяризації інформації про робототехніку та підвищення інтересу людей до роботів, пише Dezeen.

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Родзинкою будівництва музею стане те, що його зводитимуть з допомогою роботів та дронів.

За проектом будівля музею постане у вигляді білої сферичної конструкції, фасад якої складатиметься з окремих пазлів.



Будівлю Музею робототехніки у Сеулі будуватимуть роботи

Частину елементів будуть формувати, зварювати, збирати та полірувати самі роботами. Для 3D-друку бетонних конструкцій також використають роботизовану техніку.

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За задумом архітекторів, першою виставкою Музею робототехніки у Сеулі стане його власне будівництво.



Візуалізація інтер'єру музею робототехніки у Сеулі



Як виглядятиме музей робототехніки у Сеулі

Використання роботів має на меті зекономити також час і гроші.

Будівельні роботи розпочнуть у 2020 році, а відчинити двері для відвідувачів музей планує вже у 2022-му.