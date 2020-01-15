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В Android-смартфонах з'явиться довгоочікувана функція запису дзвінків

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В Android-смартфонах з'явиться функція запису дзвінків / Фото з вільних джерел

Спеціально для власної лінійки смартфонів Google Pixel та пристроїв, які входять до складу програми Android One, компанія випустить спеціальну версію стандартного додатку "Телефон". За даними мережевих джерел, незабаром функціональність цього додатку розшириться можливостями, які "вирізані" із звичайних версій Android.

Що відомо про нову функцію

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Незабаром після появи інформації про плани Xiaomi відмовитися від декількох фірмових додатків в складі прошивки MIUI на користь аналогів від Google, користувачі були стурбовані тим, що в стоковому додатку "Телефон" Google буде недоступна функція запису телефонних розмов.

Але схоже, хвилювання виявилися марними – в коді нової версії додатка Google Phone 43.0.289191107, що вийшла для смартфона Google Pixel 4, розробникам софта для Android вдалося виявити згадку функції запису дзвінків.

Схоже, що вперше з часів Android 6 Marshmallow дана функція може з'явитися в якості штатної.

Більш того, у розробників навіть з'явилося припущення, що поява кількох таких важливих для тисяч користувачів рядків сталося саме на прохання XIaomi.

Дата запуску

У поточній бета-версії програми Google Phone кнопка запису дзвінків ще не з'явилася, але програмісти впевнені, що це лише питання часу. Однак, точну появу оновлення розробники не повідомляють.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони Google Android
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