В додатку Google Maps з'явилися голосові інструкції для незрячих

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У мобільному додатку Google Maps з'явився голосовий гід
У мобільному додатку Google Maps з'явився голосовий гід / Кадр з відео

У мобільному додатку Google Maps з'явилися нові функції для незрячих та людей з порушеннями зору. Програма може супроводжувати людину під час піших прогулянок, постійно розповідаючи про її місцеперебування.

Голосові повідомлення додатка Google Maps схожі на оголошення у громадському транспорті, повідомили у блозі компанії.

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Під час подорожі Google Maps повідомлятиме людині, чи не збилася вона з правильного шляху, скільки залишилося до наступного повороту і чи є попереду пішохідний перехід. Так люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут.

Функція доступна для Android та iOS. Наразі озвучка доступна лише англійською та японською мовами, решту розробники планують додати згодом.

Дивіться відео про голосовий гід у додатку Google Maps:

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Техно Інтернет Google Новини Техно Додатки
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