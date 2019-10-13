В додатку Google Maps з'явилися голосові інструкції для незрячих
У мобільному додатку Google Maps з'явилися нові функції для незрячих та людей з порушеннями зору. Програма може супроводжувати людину під час піших прогулянок, постійно розповідаючи про її місцеперебування.
Голосові повідомлення додатка Google Maps схожі на оголошення у громадському транспорті, повідомили у блозі компанії.
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Під час подорожі Google Maps повідомлятиме людині, чи не збилася вона з правильного шляху, скільки залишилося до наступного повороту і чи є попереду пішохідний перехід. Так люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут.
Функція доступна для Android та iOS. Наразі озвучка доступна лише англійською та японською мовами, решту розробники планують додати згодом.
Дивіться відео про голосовий гід у додатку Google Maps:
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