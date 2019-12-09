В гру Rocket League можуть офіційно додати електрокар Tesla Cybertruck

З тих пір як Ілон Маск офіційно представив свій електрокар Tesla Cybertruck до новинки прикуто дуже багато уваги. Зокрема, геймери почали створювати користувацькі моди із авто: Cybertruck вже з'явився в іграх GTA, Minecraft та Rocket League.

Tesla Cybertruck в грі Rocket League

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Саме фанати Rocket League звернулися до Ілона Маска із проханням надати розробникам ліцензію на використання електрокара в грі.

Один особливо активний фанат Rocket League створив петицію, в якій звернувся до Ілона Маска з проханням розпочати співпрацю з Psyonix – творцями гри.

Мета одна: додати в гонку пікап Cybertruck офіційно. Автор прохання навіть написав листа в Tesla, в якому повторив своє побажання, прикріпивши найбільш яскраві коментарі користувачів.

Презентація електрокара Tesla Cybertruck – дивіться відео

Реакція компанії та Маска

Петиція здобула успіх серед фанатів гри. На момент публікації матеріалу її підписали майже 4 500 осіб. Втім, ні Маск, ні інші представники Tesla на неї поки не відреагували.

З іншого боку, знаючи велику любов Ілона до ігор, не виключено, що ексцентричний винахідник піде геймерам назустріч.

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