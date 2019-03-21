В мережі опублікували перші фото Геральта зі знімального майданчика "Відьмака"

Поки серіал за книгою та грою "Відьмак" ще не вийшов на екранах, публіка насолоджується "підглядуванням" за знімальним процесом. Фанатам The Witcher, не особливо цікаві фотографії безликої масовки – куди більше цікавості викликав невловимий Геральт.

Як повідомляє 4PDA, мисливець на монстрів нарешті потрапив в об'єктив фотографа. Оскільки героя вдалося підловити лише здалеку, можливо, це був не сам виконавець головної ролі Генрі Кавілл, а його дублер – але цінності знімка це не скасовує.

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Фанати отримали довгоочікувану можливість поглянути на цілісний образ персонажа вже після не дуже вдалого анонса, а це багато чого варте. Кадр був зроблений на острові Пальма, що входить до складу Канарського архіпелагу.



Геральт на знімальному майданчику серіалу "Відьмак"

Раніше, по мережі розійшлися і інші зображення зі зйомок. На них можна було розглянути Йєнніфер, одного з ключових персонажів серіалу, і акторів масовки. Крім того, сценарист Лорен Шмідт Хіссріч не забуває періодично балувати передплатників цікавими фактами про процес створення шоу.



Йєнніфер на зйомках серіалу "Відьмак"

Дата виходу серіалу. Сам серіал, нагадаємо, повинен вийти до кінця 2019 року, і цілком можливо, що вже зовсім скоро шанувальників "Відьмака" порадують повноцінним трейлером.

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