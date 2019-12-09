В США завершились випробування безпілотного аеротаксі

Американський підрозділ авіабудівного конценрну Airbus А3 завершив програму льотних випробувань безпілотного аеротаксі Vahana. За час випробувань демонстраційний зразок провів в повітрі 13,4 години та виконав 138 польотів, загалом пролетівши 903 кілометра.

Конструкція та особливості Vahana

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Як повідомляє Aviation Week, аеротаксі Vahana виконано за схемою конвертоплана з переднім і заднім крилами, що повертаються.

На консолях кожного крила розміщені по чотири електромотори з повітряними гвинтами. Завдяки такому конструкторському рішенню літальний апарат здатний на вертикальні зліт і посадку та швидкий горизонтальний політ (подібно до літаків).

Vahana має в довжину 6,2 метра, завширшки – 5,7 метра і заввишки – 2,8 метра. Максимальна злітна маса апарата становить 745 кілограмів.



Конструкція Airbus Vahana

Призначення

Згідно з попередніми планами, при штатному використанні Vahana буде перевозити або одного пасажира, або який-небудь вантаж.

Інші зразки

До теперішнього часу підрозділ A3 створив два демонстраційних зразки аеротаксі Vahana, однак другий апарат у льотних випробувань участі не брав.

Перший політ та деталі програми

Перший політ Vahana відбувся в лютому 2018 року. Найбільша відстань, яку пролетіло аеротаксі Vahana, становить 50,24 кілометра. Найтриваліший політ апарату склав 19 хвилин 56 секунд.

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Максимальна швидкість, якої досяг демонстратор Vahana під час льотних випробувань, склала 100 вузлів (185,2 кілометра на годину).

Програма льотних випробувань Vahana завершилася 14 листопада 2019 року. Про подальшу долю проекту A3 поки не оприлюднені які-небудь подробиці.

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