Warcraft III: Reforged отримала дуже погані відгуки – гравці вимагають повернення грошей

У ніч на 29 січня компанія Blizzard випустила повноцінний ремастер своєї культової стратегії Warcraft III з підзаголовком Reforged. Погравши неповну добу ґеймери масово занижують оцінку гри на Metacritic, пишуть гнівні коментарі та вимагають повернення грошей.

Наразі середня оцінка Warcraft III: Reforged на Metacritic становить 2,3 бала з 10. Раніше вона трималася на позначці 3,2, а потім почала різко обвалюватися.

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Що не сподобалося ґеймерам

Гравці скаржаться на погану оптимізацію, безліч багів і падіння частоти кадрів. Багато хто говорить, що це не повноцінний перевипуск, як обіцяли творці, а просто "звичайний римейк, створений на коліні", та ще й в стані альфа-версії. Також скаржаться на погано зроблене оточення, фігурки героїв, анімації, ролики та інші важливі аспекти гри.

Чого очікували гравці

Згідно з планом, гравців повинна була чекати перероблена графіка, нові ролики тривалістю в кілька годин, оновлений редактор карт, всі можливості Battle.net, сотні змін для героїв, бойових одиниць і будівель, покликаних осучаснити класичний ігровий процес Warcraft III.

Відео демонструє різниці між обіцяним на Blizzcon 2018 та фінальним варіантом:

Наразі офіційної реакції Blizzard не було. Історія з Warcraft III: Reforged дуже не характерна для такої компанії, як Blizzard, адже зазвичай вона роками відточує свої ігри.

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