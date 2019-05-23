Windows 10 отримала масштабне оновлення

Компанія Microsoft випустила масштабне оновлення операційної системи Windows 10 May 2019 Update. Оновлення отримало номер версії 1903. Його поширення вже запущено.

Як сказано на сайті компанії, можливість встановити нове оновлення буде доступне для користувачів Windows 10 1803 і Windows 10 1809.

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Що нового. Інженери виправили основні помилки та позбавили від деяких вразливостей операційної системи.

Також Windows 10 May 2019 Update отримала поліпшення в центрі сповіщень та Windows Sandbox. Також після оновлення операційка матиме підтримку так званих японських смайликів Kaomoji та роздільний пошук за допомогою голосового помічника Cortana і в панелі завдань Windows.

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