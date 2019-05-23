Windows 10 отримала масштабне оновлення

462 Читать новость на русском
Windows 10 отримала масштабне оновлення
Windows 10 отримала масштабне оновлення / theverge.com

Компанія Microsoft випустила масштабне оновлення операційної системи Windows 10 May 2019 Update. Оновлення отримало номер версії 1903. Його поширення вже запущено.

Як сказано на сайті компанії, можливість встановити нове оновлення буде доступне для користувачів Windows 10 1803 і Windows 10 1809.

Читайте також:  Молоді українці можуть отримати знижку на YouTube Premium: як підключити

Що нового. Інженери виправили основні помилки та позбавили від деяких вразливостей операційної системи.

Також Windows 10 May 2019 Update отримала поліпшення в центрі сповіщень та Windows Sandbox. Також після оновлення операційка матиме підтримку так званих японських смайликів Kaomoji та роздільний пошук за допомогою голосового помічника Cortana і в панелі завдань Windows.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман
сьогодні
5607
Теги: Microsoft Windows 10 Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандал із Huawei: найсмішніші меми з мережі
22 травня 19:05 Скандал із Huawei: найсмішніші меми з мережі
2617
Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
21 травня 21:03 Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
433
Флагманську лінійку смартфонів Honor 20 представили офіційно: характеристики і ціна
21 травня 17:49 Флагманську лінійку смартфонів Honor 20 представили офіційно: характеристики і ціна
701
Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
20 травня 19:31 Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
1476
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
17 травня 20:05 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
5741
Новини
Більше новин
Залиште відгук