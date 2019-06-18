Xiaomi висміяла смартфони із вирізом на екрані: кумедні ролики

Компанія Xiaomi нещодавно представила свій новий смартфон – Xiaomi Mi 9T. У Китаї ця версія більш відома за назвою Redmi K20. Він отримав абсолютно безрамковий дисплей без жодного вирізу – натомість фронтальна камера висувається завдяки спеціальному механізмові.

Компанія вже запустила рекламну кампанію, в якій кепкує із смартфонів, що оснащені вирізом вгорі екрану. Адже однією з його головних особливостей Xiaomi Mi 9T є екран без вирізів і отворів під фронтальну камеру, яка є висувною.

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Xiaomi кепкує над смартфонами з монобровою: відео

Зокрема, у рекламних роликах можна побачити перукаря, стоматолога і візажиста, які так сильно відволікаються на вирізи у верхній частині екрану, що погано виконують свою роботу. В результаті клієнти дуже незадоволені.

Весела реклама Xiaomi: відео

Хоча, у самої Xiaomi є чимало смартфонів із такими рішеннями. Наприклад, лінійка Xiaomi Mi 8 є дуже популярною у всьому світі, при цьому її смартфони оснащені так званою "монобровою".

Реклама новго флагмана Xiaomi Mi 9T

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