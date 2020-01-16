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Скільки заробили українські розробники у грудні – інфографіка

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Скільки заробили українські розробники / unsplash.com

Зарплати українських розробників продовжують рости. За рік фахівець Software Architect отримує на 200 доларів більше. Збільшився дохід і в середньостатистичного Technical Lead на 150 доларів вище, ніж у грудні 2019 року.

Про це свідчать дані, які оприлюднив профільний портал dou.ua.

Більше почали заробляти і Software Engineers. Так, зарплата Senior програміста за рік зросла на 200 доларів – у грудні 2019 представники цього фаху заробляли 3700 доларів.

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Software Engineer отримав на 100 доларів більше – 2000 доларів. Junior SE збільшив дохід на 70 доларів і у грудні отримав 700 доларів.

Скільки заробили українські розробники у грудні

Скільки заробили українські розробники, грудень 2019

Середня зарплата розробників у містах

Найвища середня зарплата у програмістів у Києві – средні зарплати Senior-ів досягли позначки 4000 доларів. На другому місці Львів – тут програмісти заробляють в середньому 2300 доларів.

Далі йдуть Харків, Дніпро та Івано-Франківськ. Середня зарплата розробників у цих містах становить 2 тисячі доларів. Експерти зауважують, що така зарплата доволі висока, як для Франківська. В той час як в Одесі середня зарплата істотно нижча – 1550 доларів.

Що стосується різновиду компаній, то Senior-розробники найбільше розробляють у продуктових компаніях – на 400 доларів більше, ніж у аутсорсинговій.

Більше платять у продуктових компаніях і Junior-фахівцям – 800 доларів. У аутсорсі початківці заробляють 700 доларів. На 100 доларів менше Junior-и отримують у стартапах.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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