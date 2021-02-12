У Техасі зіткнулось понад 100 автомобілів: загинуло щонайменше 5 осіб – фото, відео

Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Північному Техасі. В масштабній аварій загинули щонайменше п'ятеро осіб.
Джерело:The Dallas Morning News
Також внаслідок інциденту постраждали десятки людей. Водночас дорога повністю заблокована.
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Деталі зіткнення
Аварія сталася на міжштатній автомагістралі 35-Захід на північ від центру міста Форт-Верт. Причиною масового зіткнення автомобілів рятувальники назвали зледеніння дороги після дощу. За ніч вода перетворила швидкісну трасу в суцільну ковзанку.
Аварія в Техасі / Фото Morgan Chesky
Масштабна ДТП / Фото Morgan Chesky
Автомобілі заблокували трасу / Фото Morgan Chesky
В лікарнях – 35 осіб
Представник пожежного управління Форт-Верта Майкл Дрівдал повідомив, що після ДТП до лікарень потрапило приблизно 35 осіб. За словами прессекретаря служби швидкої допомоги Метта Завадські, кількох постраждалих госпіталізували у критичному стані.
Масштабне зіткнення автомобілів / Фото The Dallas Morning News
Велика ДТП у Техасі: дивіться відео
Рятувальники досі шукають у спотворених автомобілях людей. Через характер події і кількість транспортних засобів процес евакуації машин займе кілька днів.
Щонайменше 5 осіб загинуло: дивіться відео
Понад 100 автомобілів зіткнулися / Фото The Dallas Morning News
Наслідки аварії / Фото The Dallas Morning News
Є припущення, що спочатку з управлінням не впоралося кілька автомобілів, а інші машини не змогли загальмувати через слизьку дорогу та скупчилися в місці аварії.Зауважимо! Великі аварії сталися і в інших частинах штату. У них загинуло загалом ще не менше за 3 особи.
Рятувальники досі шукають людей / Фото Glen E. Ellman
Аварія в Техасі: дивіться відео