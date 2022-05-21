Техніка палає, а окупанти перелякано розбігаються: ЗСУ показали, як б'ють ворога на Сході

Героїчні ЗСУ продовжують ліквідацію російських окупантів. Кожен влучний удар наших воїнів наближає нас до омріяної перемоги.

На Сході триває гаряча боротьба захисників України з російськими окупантами. Ворог щодня зазнає втрат особового складу та бойової техніки.

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Ліквідація російських окупантів

Наші мужні воїни показали, як захищають Україну та майстерно збільшують втрати ворога. Кожен удар героїв ЗСУ змушує техніку рашистів палати, а тих окупантів, яким дивом вдалося вижити – тікати, куди бачать очі.

ЗСУ нищать ворога: відео

Ситуація на фронті: коротко про останні події

Російські окупанти усіляко намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку. Ворог залучає до атаки усю можливу зброю та сили. Рашисти хочуть захопити Донецьку область повністю та кидають на втілення цього наміру великі сили. Воїни ЗСУ тримають оборону, ворогу не вдалося досягнути успіху.

Через шалені втрати росіяни не припиняють спроб проводити приховану мобілізацію, особливо активно вони діють на окупованих територіях. Втрати ворога у війні з Україною вже сягнули 29 тисяч солдатів, не враховуючи полонених та поранених.

Оскільки охочих помирати в Україні практично немає, Росія гарячково забирає в армію будь-кого. Стало відомо, що до боїв проти України рашисти готові залучити студентів, а на окупованій Донеччині ворог змушує брати зброю до рук навіть людей з інвалідністю.

Разом з тим російські окупанти мають великі проблеми із забезпеченням, нових солдатів немає чим споряджати. Мешканці тимчасово окупованих сіл Харківщини повідомляли про те, що помічали рашистів у жіночих лосинах, а вигляд контингенту був далекий від грізного та бойового.

Російським окупантам дедалі складніше проводити повітряну розвідку, адже кожного дня запаси їхніх "Орланів" скорочуються. Наші захисники звітують про знищення ворожих БПЛА, тож ворог зовсім скоро може залишитися без "очей" у повітрі.

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