Техніки стає дедалі більше: з'явився новий знімок табору вагнерівців під Осиповичами

У Білорусі на території військової частини в селищі Цель, що під Осиповичами, де розміщується база ПВК "Вагнер", стає дедалі більше техніки та обладнання. Транспортних засобів там вже не десятки, а сотні одиниць.

Зміни на території військової частини 22 липня допоміг зафіксувати супутник. Дані з нього передали компанії Maxar Technologies та Umbra виданню The Washington Post.

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Суттєві зміни за лічені дні

Як підкреслив старший директор Maxar Стівен Вуд, зі знімку добре видно, що "нещодавно на об'єкт прибули десятки, якщо не сотні, транспортних засобів та обладнання".

При цьому варто зауважити, що різке збільшення техніки зафіксували протягом лише декількох днів, адже попередні знімки були зроблені 14, 16 та 19 липня.



Кількість російської техніки під Осиповичами станом на 22 липня / Washington Post

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", який стежить за пересуванням військової техніки територією цієї держави, зазначили, що зміни на знімку, який зробили 22 липня, дуже замітні навіть при порівнянні зі знімком Planet від 19 липня, "не кажучи вже про раніші фотографії 14 і 16 липня".

Наприклад, на сьогоднішньому знімку видно, що поле (центральна частина) вже цілком заставлено якимись об'єктами. Якість знімка не дозволяє зрозуміти, але з високою ймовірністю можна сказати, що це автомобілі, які 19 числа займали лише половину зеленої області, а зараз уже майже всю. У той же час, умовна стоянка вантажівок, що розташована лівіше від поля, ніби стала меншою,

– написали у "Беларускі Гаюн".

Ба більше, як підкреслили у телеграм-каналі, сьогоднішній знімок зафіксував не весь табір вагнерівців в селищі Цель, а лише його південно-західну частину.



Порівняння супутникових знімків табору вагнерівців / "Беларускі Гаюн"

Маже півтисячі одиниць техніки

Варто зазначити, що лише за декілька днів до нового знімку, 19 липня, в селищі Цель під Осиповичами, було зафіксовано щонайменше 485 одиниць техніки. Майже вся ця техніка розташовувалася поблизу будівель, схожих на склади. Деякі ж автомобілі стояли в такому положенні, яке свідчило про те, що їх, ймовірно, розвантажували.

Також у середу техніку виявили на стоянці військового містечка та поблизу самих наметів. Однак разом з тим журналісти не виявили серед усього цього скупчення важкої військової техніки.



Техніка у таборі ПВК "Вагнера" у Білорусі / Радыё Свабода