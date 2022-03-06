Техніку в полях – забирайте собі, а "соляру" знищуйте, – Кім до мешканців Миколаївщини

На жаль, ситуація починає загострюватися і на Миколаївщині. Тож голова ОВА Віталій Кім закликав мешканців області давати відсіч ворогові.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до усіх мешканців області. Зокрема він закликав їх відбирати ворожу техніку, а також знищувати паливо.

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Віталій Кім закликав містян давати відсіч окупантові

Зараз ідеальний момент для того, щоб продовжувати заганяти російських окупантів. Як наголошує Віталій Кім, зараз вони дуже деморалізовані.

Техніку, яка в полях, – забирайте собі, як компенсацію. Передавайте військовим. Відганяйте орків. Також у них немає "соляри". Не давайте їм "соляру": виливайте, спалюйте, але ворогу нічого корисного не віддавайте,

– закликав він.

Крім того, голова ОВА підкреслив, що зараз окупанти бігають по кущах. Це дані з перехоплених розмов, якими поділилася розвідка. Тож водночас варто бути обережними, але не соромитися давати їм прочуханки.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма до мешканців Миколаївщини:

Важливо також не підіймати незнайомі предмети. Це можуть бути елементи ворожих снарядів, які не розірвалися. І, на жаль, один такий уже відібрав життя у хлопця на Миколаївщині.

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