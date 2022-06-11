Технологія, перевірена століттями: як московити перетворюють людей на "рускіх"

Московити – чемпіони світу з поневолення народів. Станом на сьогодні вони окупували території більш як 190 народів, що проживають в імперії, кокетливо названій федерацією. Ніби у суб'єктів цієї "федерації" колись був вибір: вступати туди чи ні.

Технологія поневолення проста і перевірена століттями практики. Захоплюють території, а жителів перетворюють на "рускіх". Для цього повністю знищують мову поневоленого народу, замінивши її російською.

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Як діє Росія

Рідна мова пропадає зі шкіл, друкованих видань і книжок. Вона стає мовою простолюдинів. "селюків". Хто користується російською, той отримує жирні посади у владі і гроші. Хто намагається зберігати рідну мову і звичаї, оголошується ч*ркою немитою, не може претендувати на керівні посади і заганяється в маргінес.

Через кілька поколінь такої селекції батога і пряника, місцеві еліти перетворюються на росіян. Вони втрачають ментальний зв'язок з рідним етносом і самі винищують залишки культури свого народу під наглядом старших "російських братів".

Зараз в Маріуполь завезли російські підручники. Українські підручники знищили. Це все роблять люди, які завжди говорили: какая разніца, на каком язикє говоріть?? То, все-таки, різниця є??

До речі, впізнаєте себе або своїх знайомих? Оці шикарні маніпуляції, що на фронті обізян множать на нуль російськомовні і в них не питають, якою мовою вони говорять? Або: а чьто вам сдєлал Лєв Толстой??

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Все дуже просто

Україна – там, де українська мова. Це прекрасно розуміють московити. Вони на асиміляції народів з'їли не просто собаку, а 100500 собак. Саме тому в танках горять буряти Сєргєі Іванови. Тому перше, що вони роблять після того, як вбили українців і захопили їхні землі – знищують українську мову.

Для того, щоб перемогти імперію, яка культурно поневолила наш народ, лапотна культура має бути винищена, включно зі спаленням книжок. Так, це звучить вкрай неполіткоректно, реакційно і навіть чорнорубашечно. Переконаний, всі наші західні партнери цього не зрозуміють і будуть категорично проти. Бо вони просто не розуміють, що таке культурне ярмо. Коли батько був в ОУН, а син – в райкомі партії.

Якщо ви не розумієте, що Росія – там, де Толстой, Пушкін, Достоєвскій – ви вражені "рускім міром". Ви думаєте, що ви патріот України, не любите Путіна, а насправді – ви один з них. Ви виховаєте дітей пушкіністами. Вони будуть читати спочатку Пушкіна, потім Толстого.

Потім дивитимуться Дудя (бо ж знають російську мову). А потім, в один не самий прекрасний момент, вони скажуть вам, що не розуміють цих націоналістів, які вимагають говорити з ними українською. І що краще домовитися з росіянами, ніж ета русофобія.

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