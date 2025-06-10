Маємо дані про поширення російсько-іранських дронів у КНДР, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в України є дані щодо поширення в КНДР російсько-іранських дронових технологій. За словами глави держави, це дуже небезпечно для європейського та азійського континентів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час вечірнього звернення 10 червня.

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Що сказав Зеленський про небезпеку від технологій щодо дронів у КНДР

Володимир Зеленський зазначив, що 10 червня він заслухав доповіді військових. Окремо глава держави говорив з міністром оборони Рустемом Умєровим про українську протидію дронам, про захист від ракет – про зміцнення ППО.

Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії,

– наголосив президент України.

Як зауважив український лідер, що довше триває війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза.

"На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "Шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо", – сказав Зеленський.

До слова, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Росія надасть для КНДР технології, аби допомогти їй виробляти безпілотники-камікадзе дальнього радіуса дії. За словами генерала, наразі існують лише домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей з виробництва російської версії іранських безпілотників "Шахед".