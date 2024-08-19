У Тель-Авіві посеред вулиці стався вибух: поліція підозрює теракт

В ізраїльському Тель-Авіві ввечері 18 серпня посеред вулиці стався вибух. Унаслідок інциденту загинула людина.

Поліція підозрює, що це міг бути теракт. На загиблому вони виявили сліди пояса смертника.

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Тіло загиблого важко ідентифікувати

У рюкзаку загиблого чоловіка вибухнула бомба. Йому було приблизно 50 років. Медики констатували смерть на місці події.

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Також унаслідок вибуху 30-річний перехожий на електросамокаті отримав поранення середньої тяжкості.

Начальник поліції Тель-Авіва сказав, що особа невідомого загиблого – ключ до мотиву злочину.

Важко ідентифікувати тіло. Ми знаємо, що він не невинна цивільна особа, а той, хто мав при собі вибуховий пристрій,

– сказав він.

Він також додав, що "можливість терору реальна", а тому поліція розслідує вибух як можливу спробу теракту.

У Тель-Авіві стався вибух: дивіться відео