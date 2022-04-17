Телебачення та листівки: окупанти в Херсоні поширюють маячню про біологічну зброю

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти запустили свою пропагандистську "машину". Розповідають населенню дурниці про так звані "біолабораторії" і поширюють агітаційні листівки.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко на традиційному брифінгу, де розвінчують російські фейки.

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Росіяни розповідають маячню по телебаченню в Херсоні

Окупанти вже транслюють своє телебачення у Херсоні. Там розповідають чергові нісенітниці про "біологічну зброю", яку нібито мали використати проти цивільного населення України та Росії.

Лещенко підкреслив, що ці абсурдні фейки вже неодноразово спростували як українські, так міжнародні й навіть російські біологи та хіміки. Це – звичайна брехня.

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Поширюють листівки, щоб зламати спротив

Окупанти розповсюджують папірці, де пишуть, що нібито не воюють з мирним населенням і взагалі "гарантують мир та безпеку". Це роблять задля того, щоб зменшити спротив людей та створити відчуття, що загарбники прийшли назавжди.

Листівки, які російські окупанти поширюють в Херсоні / Фото Головне управління розвідки

Брешуть вони у своїх листівках. Саме вони прийшли на нашу землю, вбили тисячі громадян України, посадили свій маріонетковий, тимчасовий, гауляйтерський уряд в Херсоні, – говорить Лещенко.

Він додав, що окупанти можуть спробувати провести там фейковий "референдум".

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