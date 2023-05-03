ІПСОшники-окультисти: як ліквідований окупант допоміг журналістам викрити спецпідрозділ ГРУ

27 лютого 2022 року в Харкові українські воїни ліквідували спецпідрозділ Головного розвідувального управління Росії, який зухвало увійшов в Харків та захопив місцеву школу №134. Серед близько 30 ліквідованих спецпризначенців був і командир розвідувальної роти Алєксандр Жихарєв.

Особі загиблого загарбника у Росії приділили чимало уваги, хоча це виглядає дивно на тлі того, що росіянам плювати на майже 200 тисяч ліквідованих загарбників під час повномасштабного вторгнення. Тому ця персона зацікавила журналістів. І не даремно.

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Спецпідрозділ спеціалістів з ІПСО: як Жихарєв допоміг виявити секретну частину ГРУ

У пропагандистських сюжетах один із чиновників розповів, що старший брат ліквідованого загарбника разом з батьком "у відрядженні" і вони обоє виконують "важливі завдання". Журналісти почали розслідування саме з брата.

Даніл Жихарєв, як вдалося встановити – співробітник ГРУ у Санкт-Петербурзі. І відсиджується він не абиде, а в Західному військовому окрузі. Але цікавіше те, що через нього вдалося вийти на військову частину 20697, даних про яких у відкритому доступі немає. Як вдалося встановити за символікою частини – це спецпідрозділ ГРУ.

Завдяки злитій базі даних податкової навіть вдалося встановити імена співробітників цієї частини і їхні спеціальності:

Елізавета Пенькова – пілотологиня;

Валєрія Шацкая – міжнародниця;

Анастасія Галубіцкая – міжнародниця;

Наталія Безсмертная – міжнародниця;

Міхаіл Хаванскій – політолог;

Андрєй Подгуйко – психолог;

Андрєй Лобурєц – психолог;

Юлія Сємьонова – психологиня;

Татьяна Некрасова – психологиня;

Галіна Смірнова – редакторка;

Аксана Бондаренко – розвідниця.

Чим можуть займатися міжнародниці, психологи, політологиня, редакторка та розвідниця? Інформаційно-психологічними спецопераціями. Таким чином журналістам вдалося викрити секретний підрозділ ГРУ, який займається інформаційними маніпуляціями. І все завдяки ліквідованому окупанту.

Окультист, полковник і викладач: регалії батька ліквідованого окупанта

У відкритих джерелах журналісти знайшли дисертацію Ніколая Жихарєва – батька ліквідованого у Харкові розвідника. Спеціалізація – ІПСО. Також він викладає на кафедрі розвідки вищої академії російського генштабу, де готують кадрових військових.

Однак крім цього він захоплюється буддизмом, їздив у Тибет. Але крім цього він ще маг, психолог та екстрасенс у соул-центрі "Место силы" у Санкт-Петербурзі. Він заробляв гроші на тому, що пропонував людям "солону ванну в ізоляції від світу, яка нагадує утробу матері". та інші речі, які не дуже в'яжуться з його військовими регаліями.

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