В Офісі Президента чітко відповіли, про що Єрмак домовився з радником Трампа

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з нацбезпеки Майклом Волцом. Вони домовилися владнати розбіжності, які були у двосторонніх відносинах.

Також сформувати переговорний майданчик між Штатами та Україною, щоб проговорити усе, що стосується двосторонніх угод, бачення фіналу війни. Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Поки що домовилися владнати ті розбіжності, які були у двосторонніх відносинах, та сформувати переговорний майданчик між США, Україною. Там проговорити усе, що стосується і двосторонніх угод, і бачення фіналу війни", – сказав посадовець.

За його словами, далі було б добре, щоб долучились європейські партнери. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І після цього може обговорюватись формат переговорного процесу з Росією.

Зверніть увагу! Майкл Волц в ефірі Fox News повідомив, що мав телефонну розмову з українським колегою, проте не називав імен. Представник команди Трампа зазначив, що вони говорили про дату, місце, перемовну команду. Радник президента України Дмитро Литвин підтвердив, що співрозмовником Волца був саме Андрій Єрмак.

На Росію потрібно тиснути

Михайло Подоляк зазначив, що не зовсім розуміє цей формат. Тому що Росія маскує своє небажання завершувати війну чи припиняти вогонь під риторикою, що нібито вони "готові, але Україна все зриває". Це класична російська пропагандистська кампанія. Наразі не зовсім зрозуміло, які інструменти тиску на Кремль будуть використовувати США.

На мою думку, з Росією усе зрозуміло. Якщо ви тиснете на неї через силу, формуєте переговорний майданчик – тоді так, можете отримати там якісь позитиви. Якщо ви будете просто чекати, що Росія добровільно на щось погодиться – це марна трата часу,

– підкреслив він.

Радник голови ОПУ припустив, що партнери хочуть переконатись у цьому особисто. Вони мають на це право, Україна повинна ставитись до цього з розумінням.