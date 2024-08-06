Трамп пообіцяв не підтримувати Путіна: деталі телефонної розмови із Зеленським

Кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському "справедливий мир". Також західні ЗМІ стверджують, що він запевнив, що не буде підтримувати Росію.

Першим іноземним лідером, якому подзвонив Трамп наприкінці липня, був Зеленський. ЗМІ кажуть, що розмова пройшла добре.

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Дзвінок був "посланням" республіканцям, які виступають проти допомоги Україні

Трамп нібито запевнив Зеленського, що це "фейкові новини", що він буде допомагати Путіну. При цьому, за словами Politico, у Трампа було достатньо самосвідомості, щоб не назвати той телефонний дзвінок "ідеальним". Втім, він був "посланням" тим республіканцям, які виступають проти допомоги Україні.

У Politico також нагадали, що навесні 2024 року Трамп надав спікеру Палати представників Майку Джонсону політичне прикриття. Після чого було схвалено пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів.

"Той факт, що Трамп назвав це хорошим рішенням, означає, що його неприязнь проти Зеленського – це стара новина. Тому популістське крило партії було проти України. Якщо Трампа немає, то їх немає", – сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст.

У виданні підсумували, що таким чином перемога Трампа в листопаді 2024 року не обов'язково означатиме приреченість України або порятунок Путіна.

Результат залишається невідомим, і люди навколо Трампа борються за це,

– зазначили там.