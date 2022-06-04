Телеграм-канал, контрольований спецслужбами Росії, збирає кошти на "потреби ЗСУ"

Українців попереджають про небезпеку. Телеграм-канал, який контролюють спецслужби Росії, збирає гроші начебто на "потреби ЗСУ".

Телеграм-канал "НачШтабу" 3 червнопублікував повідомлення про збір грошей для українських захисників та захисниць. Від фейкових новин адміністратори спільноти перейшли до фейкової допомоги.

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Адміністратори хочуть отримати важливі дані про ЗСУ

Українців запевняють, що долучитися до допомоги героям може кожен охочий. Для цього потрібно лише надіслати гроші за вказаними у дописі реквізитами. Адміністратори "НачШтабу" не приховують, що як донати згодяться, зокрема, російські та білоруські рублі.

Тим часом у представників частин та підрозділів ЗСУ просять надати списки усього їм необхідного.

Загалом телеграм-канал "НачШтабу" створили начебто для військових. Такий собі майданчик, де можна поділитися думками та інформацією про власну буденність. У "По той бік новин" пояснили, що це означає.

У мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо. Саме ця інформація для противника "на вагу золота",

– мовиться у повідомленні.

Особливо активно рекламують телеграм-канал російські та проросійські ЗМІ. Не мовчать також "лідери думок" з тимчасово окупованих територій Донбасу. Це ще раз показує, на що справді спрямований ресурс.

ЗСУ не мають жодного стосунку до телеграм-канал "НачШтабу"

Ще у лютому 2021 року ЗСУ офіційно заявили, що до телеграм-каналу "НачШтабу" не мають жодного стосунку. Українські герої наголосили: ресурс створили російські спецслужби, аби вводити користувачів в оману. Його мета – поширення фейків про наших захисників, а також – збір інформації про українську армію.

Водночас, на жаль, станом на червень 2022 року телеграм-канал продовжує функціонувати. Тим часом його "волонтерська допомога", вочевидь, – ще одна спроба ФСБ отримати дані про ЗСУ.

"Надаючи каналу "списки усього необхідного" можна розкрити інформацію про чисельність та склад частин і підрозділів, про нестачу озброєння та техніки, про місця дислокації тощо, – застерегли у "По той бік новин".

Українців закликали перераховувати гроші лише перевіреним волонтерам. Зокрема, фонду "Повернись живим".

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