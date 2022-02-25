Телеграм-канали, які треба блокувати: поширюють фейки

Десятки фейкових акаунтів поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в країні, а також "зливали" дані про українських військових.

Увага Комендантська година у Львові окремим сигналом сповіщуватися не буде

Telegram Канали, які зазначені нижче постять інфу про наші війська.

Треба забанити: