Телеграм-канали, які треба блокувати: поширюють фейки
25 лютого 2022 , 21:09Читать новость на русском
Джерело:Качка дезінформачка
Українців закликали блокувати телеграм канали, які публікують фейкову інформацію, нижче перелік.
Десятки фейкових акаунтів поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в країні, а також "зливали" дані про українських військових.
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Telegram Канали, які зазначені нижче постять інфу про наші війська.
Треба забанити:
- @boris_rozhin
- @grey_zone
- @go338
- @omonmoscow
- @wingsofwar
- @chvkmedia
- @hackberegini
- @mig41
- @pezdicide
- @SergeyKolyasnikov
- @MedvedevVesti
- @SIL0VIKI
- @balkanossiper
- @pl_syrenka
- @brussinf
- @lady_north
- @sex_drugs_kahlo
- @usaperiodical
- @russ_orientalist
- @vladlentatarsky @neoficialniybezsonov
- @rybar
- @milinfolive
Зберігайте критичний розум та спокій, дізнавайте інформацію з офіційних та перевірених джерел.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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