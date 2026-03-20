До Max також доберемося, – Зеленський відреагував на блокування Telegram у Росії

Володимир Зеленський заявив, що Україна також працює в інформаційному просторі Росії. Обмеження соцмереж для росіян є спробами повного контролю Кремля над людьми, вважає президент.

Про це президент України повідомив у розмові із журналістами.

Як реагує Зеленський на проблеми зі зв'язком у Росії?

Зеленський нагадав, що російські спецслужби працюють через Telegram в Україні. Влада наразі намагається боротись із цим. Водночас українська сторона також використовує цей месенджер для роботи на території Росії, додав президент України

Зараз, з обмеженням Telegram в Росії, безумовно, сигнали передавати їхньому суспільству буде складніше. Проте в мене була доповідь щодо їхньої мережі нової Max. Ми до "макса" також доберемося,

– сказав Зеленський.

Український лідер вважає, що обмеження соцмереж і мобільного зв'язку в Росії – спроба тотального контролю над їхнім суспільством.

"Це такий крок назад. Причому, крок на сто років назад", – резюмував Зеленський.

