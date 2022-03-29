У телеграмі створили фейковий акаунт Давида Арахамії
29 березня 2022 , 17:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
У телеграмі створили фейковий акаунт Давида Арахамії. Наразі голова фракції "Слуга народу" взагалі не має жодних каналів комунікації на цій платформі.
Юлія Палійчук – речниця "Слуги народу" – заявила, що поява фейків змушує команду створити офіційний телеграм-канал Арахамії. Повідомлення про це варто очікувати вже найближчим часом.
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У телеграмі з'явився фейковий канал "Давид Арахамия", про існування якого до цього дня не знав ні сам Давид Арахамія, ні я, як його прессекретарка,
– зауважила Палійчук.
Фейковий канал Арахамії / Скриншот Юлії Палійчук
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