У телеграмі створили фейковий акаунт Давида Арахамії. Наразі голова фракції "Слуга народу" взагалі не має жодних каналів комунікації на цій платформі.

Юлія Палійчук – речниця "Слуги народу" – заявила, що поява фейків змушує команду створити офіційний телеграм-канал Арахамії. Повідомлення про це варто очікувати вже найближчим часом.

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У телеграмі з'явився фейковий канал "Давид Арахамия", про існування якого до цього дня не знав ні сам Давид Арахамія, ні я, як його прессекретарка,

– зауважила Палійчук.



Фейковий канал Арахамії / Скриншот Юлії Палійчук

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